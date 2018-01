Faux chauffeur Uber: pluie d'accusations contre un homme d'Ottawa

Agence QMI 13-01-2018 | 11h38

OTTAWA | Un résident d'Ottawa qui se faisait passer pour un chauffeur Uber devra répondre à une kyrielle d'accusations en matière d'agression sexuelle, de fraude et de vol de cartes de débit et de crédit.

La police d'Ottawa avait récemment mis en garde le public à l'égard de cet individu offrant de reconduire des femmes souvent tard en soirée, «surtout aux environs du marché By, et possiblement à l'endroit de femmes semblant ivres et sortant des bars ou de restaurants».

Sami Hassan Khreis, 37 ans, a finalement été épinglé. Il devra notamment répondre à un chef d'accusation d'agression sexuelle, à trois chefs de fraude de moins de 5000 $, à deux chefs de vol de cartes de crédit et à un chef de biens criminellement obtenus. Il aurait aussi brisé une ordonnance de probation, a-t-on précisé par communiqué.

Khreis sera de retour devant le juge ce lundi, alors que l'enquête policière se poursuit dans cette affaire.

Toute personne ayant des renseignements concernant cette affaire est priée d'en faire part à la police d'Ottawa par sa ligne-info en composant le 613 236-1222, poste 5944 ou en composant sans frais le 1 800 222-8477.