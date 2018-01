TVA Nouvelles 12-01-2018 | 15h38

En raison de la chute brutale des températures et d'une tempête de neige prévue pour plusieurs régions du Québec, dont Montréal et Laval, Urgences-santé demande à la population de rester à la maison.

«Urgences-santé demande à la population de Laval et de Montréal d'éviter de sortir de leur domicile dans la mesure du possible. Pour ceux qui doivent se déplacer à l'extérieur, nous vous demandons d'être très prudents, puisque les conditions météorologiques annoncées causent habituellement de nombreux accidents et de nombreux appels au 911», a fait savoir l'organisation par voie de communiqué vendredi après-midi.

Urgences-santé à recevoir une hausse d'appels importante au cours des prochaines heures, et invite également la population à faire preuve de patience en raison d'éventuels délais d'attente.

Par ailleurs, les citoyens sont invités, en cas de transport ambulancier, à répandre des abrasifs pour aider, mais surtout, permettre aux ambulanciers de travailler en sécurité.

La Corporation Urgences-santé, qui reçoit plus de 350 000 appels par année, dont 1000 par jour, rappelle que, pour les situations non urgentes, les citoyens peuvent s'adresser à Info-Santé (811).

Tempête hivernale

Environnement Canada a prévu des conditions routières difficiles à venir, une chute considérable de la température, des précipitations verglaçantes et de la neige au cours des 24 prochaines heures.

La neige s'intensifiera samedi et sera accompagnée de vents vifs du nord-ouest, occasionnant de la poudrerie par endroits. En général, on prévoit une accumulation totale entre 15 et 25 centimètres de neige pour la région métropolitaine.