Le top 10 des événements insolites de 2017

Agence QMI 11-01-2018 | 14h14

Beaucoup d'événements insolites ont marqué les 12 derniers mois. L'Agence QMI propose ici un top 10, exercice difficile s'il en est un, car les nouvelles qui font sourire abondent d'année en année.

1 - Des réfugiés syriens nomment leur bébé Justin-Trudeau Adam Bilal!

Des réfugiés syriens qui se sont établis à Calgary, en Alberta, ont décidé que leur fils s'appellerait Justin-Trudeau Adam Bilal, en hommage au premier ministre canadien qui, après son élection à l'automne 2015, a ouvert les portes du pays pour permettre à des dizaines de milliers de Syriens fuyant la guerre de recommencer leur vie à zéro au Canada. Le petit Justin-Trudeau est né le 4 mai 2017. Ses parents et lui ont ensuite rencontré le premier ministre Trudeau lors du Stampede de Calgary le 16 juillet.

2 - Un homme s'improvise chirurgien et retire les testicules d'une femme transgenre

Un homme de Denver, au Colorado, a été accusé en mai 2017 d'avoir retiré les testicules d'une femme transgenre à l'aide d'instruments provenant d'une trousse chirurgicale utilisée par l'armée. James Pennington, 57 ans, a avoué avoir commis ce geste à la demande de la femme transgenre. L'intervention chirurgicale de 90 minutes a été pratiquée à l'appartement de cette dernière. Après avoir retiré les deux testicules, l'accusé aurait refermé l'ouverture à l'aide de points de suture. La conjointe de la femme transgenre a assisté à l'opération. C'est en changeant les pansements, après que beaucoup de sang se fut écoulé, que le couple n'a finalement eu d'autre choix que d'appeler le 911.

3 - À 93 ans, elle demande l'aide de Facebook pour choisir sa robe de mariée

Voulant dénicher la robe parfaite pour son mariage, Sylvia, une Australienne ayant l'âge vénérable de 93 ans a fait appel à Facebook en juin dernier pour choisir la tenue parfaite pour cette journée très spéciale. Des photos tirées d'un défilé organisé dans une boutique ont ainsi été diffusées sur le réseau social et les internautes étaient invités à choisir quelle robe de mariée Sylvia devrait porter le jour où elle dirait - enfin - «oui» à Frank, un ami de longue date ayant soufflé 88 bougies. Le mariage a eu lieu en juillet à Canberra, après de multiples demandes de Frank. Sylvia avait jusque-là refusé de convoler en justes noces parce qu'elle croyait que ce serait irrespectueux envers son mari décédé de changer de nom de famille. Elle ignorait en fait qu'elle pouvait conserver son nom...

4 - Poursuivie pour avoir gardé 600 rats dans un appartement

Une femme de 51 ans de North Bay, en Ontario, a fait face à la justice en février 2017 relativement à des accusations de cruauté animale alors qu'elle conservait plus de 600 rats dans son appartement. C'est un voisin qui a conduit les autorités chez la dame après s'être plaint au mois de décembre précédent. Les agents de la SPCA de l'Ontario ont dû faire preuve d'une patience plus grande que nature, car il aura fallu plusieurs jours pour mettre la main sur tous les rongeurs!

5 - Une perruche à la station de métro Crémazie

Il n'est pas rare que des oiseaux s'introduisent dans le métro de Montréal. Pigeons, mouettes et autres corneilles peuvent profiter d'une porte ouverte pour se faufiler dans le réseau souterrain. Toutefois, il est plus rare de tomber sur une perruche! C'est pourtant ce qui s'est produit à la station Crémazie en janvier 2017 quand des employés de la Société de transport de Montréal (STM) ont été avisés de cette présence étonnante. Ceux-ci ont tenté de retrouver l'oiseau au plus vite puisque le métro représentait un certain danger pour l'animal... L'histoire ne dit pas si le propriétaire de la perruche a, lui, été retrouvé.

6 - Trois cerfs de Virginie visitent une station-service

Un client d'une station-service Canadian Tire de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a capté sur bande vidéo un événement peu banal en janvier dernier quand trois chevreuils sont sortis à la hâte du commerce. Bertrand Beaulieu a partagé la scène sur sa page Facebook personnelle en écrivant qu'à cet endroit, «les clients sont aussi variés les uns que les autres»! Pour une raison inexpliquée, les trois bêtes auraient réussi à entrer et se seraient alors retrouvées coincées dans cette station-service. Dans la vidéo du client, on voit un commis à l'extérieur qui ouvre la porte et qui invite les trois bêtes à sortir. On aperçoit ensuite les animaux quitter un à un, l'un d'eux trébuchant même, visiblement effrayé. Les chevreuils ont abîmé des étalages, ce qui a laissé quelques dégâts au sol, mais personne n'a été blessé. Avouez que cela fait une bonne histoire à raconter.

7 - Vérifiez avant de jeter votre vieille télé, on ne sait jamais...

Grâce à l'honnêteté d'employés d'un dépôt de recyclage de Barrie, en Ontario, un sexagénaire a pu retrouver en février 2017 plus de 100 000 $ que lui auraient légué ses parents et qu'il avait caché dans une vieille télévision. Il y a 30 ans, l'homme qui ne souhaitait pas être identifié avait caché son butin dans sa télévision, a rapporté le site d'actualité BarrieToday.com. C'est un employé qui était en train de démanteler le vieil appareil qui a découvert une caisse contenant des dossiers bancaires allant jusqu'en 1985. L'employé l'a ensuite donné au directeur général, qui a alors appelé la police. La télévision avait été donnée à un ami de la famille qui ne s'était jamais rendu compte du trésor qu'elle contenait. Selon la police, l'appareil a traîné dans la cour pendant plus d'un an. L'enquête a finalement permis de déterminer que le propriétaire de cet argent était un homme de 68 ans de Bolsover, en Ontario.

8 - Hausse des naissances à Fort McMurray neuf mois après les feux destructeurs

Les incendies de forêt qui ont secoué Fort McMurray, en Alberta, plusieurs semaines durant au printemps 2016 se sont traduits par de nouveaux défis, puisque neuf mois plus tard, des centaines de femmes ont mis au monde les «bébés du feu», comme on les appelle là-bas. En janvier 2017, l'hôpital Northern Lights de Fort McMurray a accueilli 94 nouveau-nés et un accroissement des naissances était imminent, ce qui risquait de poser un véritable problème de santé publique, selon le quotidien «The Globe and Mail».

9 - Un orignal secouru dans une piscine creusée de Saint-Lin-Laurentides

Un orignal manifestement égaré est tombé dans une piscine glacée de Saint-Lin-Laurentides, dans Lanaudière, en avril dernier, forçant l'intervention des agents de la faune pour extirper la bête de sa fâcheuse position. Dans une publication Facebook, le photographe Roger Deslauriers a indiqué, en répondant à des internautes, que l'animal a été capturé en vie et relâché plus au nord, à Saint-Calixte. Des agents de la faune ont d'abord utilisé une fléchette tranquillisante pour endormir l'animal, avant de le hisser hors de la piscine à l'aide d'un VTT et de le placer sur une remorqueuse.

10 - On ne vole pas un double champion du 110 mètres haies!

Un voleur a visiblement très mal choisi sa cible en voulant subtiliser la carte bancaire de Ladji Doucouré, double champion du monde du 110 mètres haies, en avril dernier à Paris. Invité à une émission sportive, l'athlète français est arrivé en retard, mais il avait une excellente excuse dans les circonstances. Un individu lui avait volé sa carte bancaire dans le métro parisien avant de prendre la fuite. L'ancien champion du monde a dû faire une démonstration de vitesse pour pouvoir rattraper le voleur et récupérer son bien. «Heureusement que ça ne fait que quelques mois que j'ai arrêté», a-t-il ironisé en débarquant essoufflé sur le plateau de télévision.