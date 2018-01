Un Québécois arrêté pour trafic humain à Toronto

Agence QMI 11-01-2018 | 04h01

TORONTO | Deux hommes, dont un Québécois, ont été arrêtés pour trafic humain, a annoncé mercredi la police de Toronto.

Arrêtés samedi dernier, Marc-Étienne Fortin, 25 ans, originaire de Québec, et son complice Tshibangu Kazadi (aussi connu sous le nom de Yannick Kazadi), 26 ans, ont été accusés d'avoir forcé une femme à offrir des services sexuels dans plusieurs villes ontariennes.

Ils l'auraient également séquestrée, frappée et menacée de mort, lui auraient volé son argent et ses pièces d'identité, en plus de la priver de nourriture. Des accusations de méfait de moins de 5000 $ et de possession de cocaïne ont également été portées contre Fortin.

Ces crimes auraient été commis entre le 2 et le 6 octobre 2017, date à laquelle la présumée victime affirme avoir réussi à s'enfuir. Les deux accusés ont comparu une première fois dimanche dernier à l'ancien hôtel de ville de Toronto.

La police torontoise croit que les deux hommes auraient pu faire d'autres victimes, notamment dans d'autres villes de l'Ontario. Elle invite toute personne détenant des informations potentielles à la contacter au 416-808-3200 ou au www.222tips.com.