Place à une période de redoux

Agence QMI 08-01-2018 | 06h58

Après environ deux semaines de froid extrême, le mercure fera un virage à 360 degrés à compter de lundi, il pourrait même atteindre les 9 °C jeudi.

Bien que la neige soit à l'horaire en début de semaine, ce lundi, Environnement Canada prévoit une accumulation de 5 cm de neige au cours de la journée. Ces averses de neiges devraient cesser au courant de la nuit.

Environnement Canada prévient que celle-ci pourrait se transformer en pluie verglaçante jeudi tout dépendant à quel endroit on se trouve au Québec.

Au cours des prochaines semaines, les températures seront plus douces et resteront proches des normales de saison.

Un redoux habituel en janvier

La période de redoux de cette semaine n'est pas inhabituelle pour le mois de janvier.

Ce redoux s'explique par une modification dans la circulation des masses d'air au-dessus du continent nord-américain.

«C'est un changement dans la circulation du courant-jet (en haute altitude)», a expliqué Maxime Desharnais, météorologue à Environnement Canada.

Des dépressions sur la côte de la Colombie-Britannique et de l'Alaska poussent le courant-jet vers l'est et entraînent une remontée d'air chaud en provenance du sud-ouest, a indiqué M. Desharnais.

