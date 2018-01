Quatre Québécois condamnés pour fraude de guichets bancaires au Vermont

Agence QMI 05-01-2018 | 12h36

BURLINGTON, Vermont | Quatre jeunes Québécois ont récemment plaidé coupable à des accusations de fraude bancaire au Vermont. Le leader du groupe Mathieu Baaklini, un homme de 22 ans de Laval, a été condamné à deux ans de prison aux États-Unis.

Les trois autres co-accusés, Safwan Bensalma, 22 ans et Brandon Lo, 25 ans, de Laval, ainsi que Nicolau Manfredi, un Montréalais de 22 ans, ont tous été condamnés aux deux semaines qu'ils ont déjà purgées en détention provisoire depuis leur arrestation en octobre 2016.

Les quatre hommes devront également rembourser des milliers de dollars. Baaklini devra rembourser 68 000 $, alors que ses trois co-accusés doivent remettre 10 000 $ chacun.

Au total, ils auraient soutiré 98 000 $ de différents guichets automatiques.

Entre mars et octobre 2016, les quatre complices effectuaient des allers-retours entre le Québec et le Vermont, où ils retiraient des avances d'argent à l'aide de cartes de guichet contrefaites. Les renseignements bancaires sur ces cartes provenaient de comptes au Canada et en Europe et ont été obtenus auprès de chauffeurs de taxi de la région de Montréal, selon les autorités américaines.

D'après les renseignements du département américain de la justice, les fraudeurs procédaient à d'imposantes transactions dans une même journée. Le 24 et le 25 mai 2016, ils ont respectivement fraudé 8800 $ et 11 000 $. Du 22 au 25 août 2016, ce sont 54 000 $ qui ont été retirés dans une série de 500 transactions.

C'est une perquisition dans une unité d'entreposage au Vermont qui a mené la police sur la piste des Québécois. Les autorités y ont trouvé 33 000 $ en argent comptant, un ordinateur portable, un lecteur de cartes, ainsi que 378 cartes-cadeaux qui contenaient des informations bancaires.

Les quatre hommes ont été interpellés par des agents du service frontalier le 24 octobre 2016 alors qu'ils tentaient d'entrer aux États-Unis au poste d'Highgate Springs, au Vermont.

Baaklini est présentement détenu à la prison de Philipsburg, en Pennsylvanie, et doit être libéré le 21 juillet prochain.