Il vole une banque pour acheter une bague de fiançailles

Agence QMI 05-01-2018 | 06h17

TRENTON | Un homme de l'Ohio soupçonné d'avoir volé une banque afin d'offrir une bague de fiançailles à sa copine a subi son audience préliminaire, mercredi, a rapporté le «Journal-News».

Dustin Pederson, 36 ans, se serait présenté à la Fifth Third Bank de Trenton, en Ohio, le 16 décembre, pour y commettre un vol.

Dans l'heure qui a suivi, il s'est rendu à une bijouterie pour y acheter une bague de fiançailles d'une valeur d'un peu moins de 4500 $. Selon les agents, il pourrait s'agir du motif pour le vol.

Il a été établi que le montant récolté lors du larcin était de 8800$

C'est le lendemain qu'il a offert le bijou à sa conjointe.

Il n'a pas immédiatement été identifié en tant que suspect malgré les caméras de surveillance, mais il aurait de nouveau tenté un braquage six jours plus tard, cette fois c'était la US Bank qui était visée.

Pour chacun des cambriolages, il a utilisé des chapeaux différents et ce sont ces couvre-chefs qui ont mené les enquêteurs à lui alors qu'une dame a soutenu avoir vu ces chapeaux sur des photos publiées sur le profil Facebook de Pedersen.

Il subira un procès devant le grand jury.