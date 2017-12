Ratons laveurs, vernis à ongles et changement d'heure: les appels à ne pas faire au 911

Agence QMI 29-12-2017 | 07h47

VANCOUVER | Se plaindre de la couleur d'un vernis à ongles ou s'enquérir de la dangerosité des ratons laveurs ne sont pas des raisons valables pour appeler le 911, a tenu a rappelé la plus importante centrale d'urgence de la Colombie-Britannique en dévoilant son top 10 des appels les plus loufoques de l'année.

Bien que les opérateurs de centrales d'urgence le rappellent régulièrement, plusieurs personnes continuent à confondre le 911 avec un numéro d'information générale, au détriment des gens réellement en détresse.

«Bien que ces appels soient absurdes, ils sont plus fréquents que vous pourriez le croire. Or, chaque fois qu'un téléphoniste prend un ce ces appels, nous perdons des ressources importantes. Nous demandons au public de nous aider à les aider», a fait valoir Jody Robertson, la directrice des communications de E-Comm, le plus important centre d'appels d'urgence de la Colombie-Britannique en vertu de son volume de 1,36 million d'appels annuel.

Voici la liste des 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas appeler le 911:

1- Se plaindre qu'un salon d'esthétique ne veut pas changer la couleur de son vernis à ongles

2- Se plaindre qu'un automobiliste n'avance pas à la station-service

3- Se plaindre qu'un restaurateur ne veut pas nous rembourser un repas que l'on n'a pas aimé

4- Dénoncer un locataire qui a déménagé sans rendre ses clés.

5- Dénoncer quelqu'un qui s'est stationné dans notre espace de stationnement

6- S'enquérir de la validité d'un signe montrant que les toilettes d'une plage sont fermées

7- Se plaindre qu'une station-service refuse d'accepter les paiements en petite monnaie

8- S'enquérir de la dangerosité des ratons laveurs

9- S'enquérir de l'existence - ou non - d'une loi interdisant de laver son linge avant 6 h.

10- Demander «quelle heure est-il» après le retour à l'heure normale.