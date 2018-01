Les Canadiens aussi préoccupés par les textos que par l'alcool au volant

Agence QMI 29-12-2017 | 07h44

Les Canadiens placent désormais sur un pied d'égalité le fait de texter au volant avec la conduite en état d'ébriété lorsqu'il s'agit de faire part de leurs préoccupations en matière de sécurité routière, montre un sondage réalisé pour l'Association canadienne des automobilistes (CAA).

Les textos au volant sont devenus l'une des dix principales préoccupations des automobilistes en 2011. Depuis, ils accaparent de plus en plus les Canadiens. Plus que quatre répondants sur cinq ont d'ailleurs affirmé qu'ils croient que le phénomène a empiré depuis trois ans.

Désormais, ce sont donc 96 % des Canadiens qui croient que les conducteurs qui textent au volant menacent leur sécurité.

«Les études ont établi qu'une personne qui texte au volant a 23 fois plus de chances d'avoir une collision», a d'ailleurs rappelé Jeff Walker, gestionnaire stratégique principal du bureau national de la CAA, dans un communiqué.

«En dépit des lois contre les textos au volant adoptées par toutes les provinces et des campagnes de sensibilisation étalées sur plusieurs années, les conducteurs ne semblent toujours pas comprendre le message», a-t-il ajouté en invitant les automobilistes a laissé de côté leur téléphone intelligent sur la route.

Les 2003 Canadiens interrogés pour ce sondage ont, globalement, indiqué redouter les technologies au volant en mentionnant être préoccupés par les automobilistes qui répondent à leurs courriels, qui parlent au téléphone ou qui interagissent avec les gadgets technologiques installés dans leur voiture.