Les femmes noires à la recherche d'un emploi victimes de discrimination à Toronto

Agence QMI 27-12-2017 | 06h49

TORONTO | Les femmes noires à la recherche d'un emploi ont plus de mal que les femmes blanches à obtenir des retours et des entrevues lorsqu'elles envoient leur curriculum vitae, montre une étude réalisée à Toronto.

Selon ce qu'a rapporté le «Toronto Star», Janelle Douthwright, qui a récemment obtenu sa maîtrise en criminologie et études sociojuridiques à l'Université de Toronto, s'est intéressé à la question dans le cadre de ses études.

Pour y parvenir, Mme Douthwright a créé quatre CV fictifs similaires, en donnant à deux d'entre eux des noms attribuables à la communauté noire, Khadija Nzeogwu et Tameeka Okwabi, tandis que les deux autres femmes ont été appelées Beth Elliot et Katie Foster. Les femmes se présentaient comme ayant un diplôme d'études secondaires et de l'expérience en service à la clientèle. Les CV d'une candidate blanche et une candidate noire mentionnaient aussi qu'elles avaient un dossier criminel pour une infraction punissable par procédure sommaire, soit pour un crime de moindre envergure.

Janelle Douthwright a envoyé les CV de femmes noires à 64 entreprises, notamment dans des commerces de détail et des établissements de restauration, et a fait de même en envoyant ceux des femmes blanches à 64 autres endroits.

Malgré la grande similarité entre les CV, la candidate blanche sans passé criminel a reçu 20 retours sur les 64 demandes et celle avec un historique criminel en a reçu 12. Par contre, la candidate noire sans passif n'a reçu que sept retours, tandis que celle ayant déjà été condamnée n'a été contactée qu'une seule fois.

La chercheuse estime que cette expérience démontre que la discrimination est toujours bien présente dans le monde du travail. «C'est un poison insipide et invisible qu'il est difficile d'éliminer», a-t-elle confié au «Star» en soulignant que cette discrimination peut être aussi dommageable que le racisme institutionnalisé.