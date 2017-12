Importante saisie de méthamphétamine à Gatineau

Agence QMI 22-12-2017 | 15h07

GATINEAU - L'Escouade régionale mixte de l'Outaouais a saisi plus de 4 kg de cocaïne et 100 000 comprimés de méthamphétamine, jeudi, lors de perquisitions menées à Gatineau et à Montréal.

L'opération policière visait une organisation criminelle contrôlant la vente et de l'approvisionnement dans le secteur de Gatineau.

Au total, sept perquisitions ont été menées: trois dans des véhicules et quatre dans des résidences. Trois de ces résidences sont situées à Gatineau et une à Montréal.

Plus de 200 000 $ en argent ainsi que des armes à feu ont également été saisis par les policiers.

Trois individus ont été appréhendés, interrogés, puis libérés. L'enquête est toujours en cours, mais d'autres arrestations sont à prévoir dans ce dossier, a indiqué Ingrid Asselin, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Toute information sur la production et le trafic de stupéfiants peut être transmise à la Centrale de l'information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.