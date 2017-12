Yves Francoeur persiste et signe

Agence QMI 21-12-2017 | 09h24

Non seulement le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur, refuse de s'excuser pour ses allégations de trafic d'influence visant des Libéraux provinciaux qu'une enquête policière a par la suite jugé non fondées, mais il estime toujours qu'il y a anguille sous roche.

«Je ne renierai pas les allégations que je vous ai dites, je vous dis que mes sources sont crédibles, que c'était mon devoir de faire ce que j'ai fait», a-t-il mentionné au micro de Paul Arcand au 98,5 FM, jeudi matin, dans sa première sortie publique depuis la conclusion de l'enquête sur ses allégations.

«On parle d'absence de motif raisonnable de croire à une infraction criminelle, a-t-il ajouté. J'ai rarement vu une enquête policière qui serait basée sur une déclaration non fondée et sur des sources non crédibles, mais où on a rencontré 60 témoins. Moi, j'ai jamais vu ça».

«C'était mon devoir de faire ce que j'ai fait. J'ai agi comme sonneur d'alerte. Je referais la même chose, je suis de bonne foi. Je ne ferai pas d'excuses pour avoir fait mon travail de bonne foi», a-t-il précisé en affirmant que pour faire avancer certains dossiers, il faut alerter les médias.

Yves Francoeur a souligné avoir six sources crédibles différentes, dont certaines ne se connaissaient probablement pas.

Il ne démissionnera pas comme l'ont exigé certains comme le maire de Québec Régis Labeaume.

Même si le chef de la Fraternité des policiers n'avait jamais mentionné de nom lorsqu'il avait lancé ces allégations au printemps dernier, certains élus ou anciens politiciens libéraux se sentaient clairement visés comme le ministre libéral Jean-Marc Fournier, qui a réclamé des excuses de sa part, mardi.

Également écorché par les allégations d'Yves Francoeur, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait même qualifié la situation de «regrettable» dans un communiqué.

«Lorsque des insinuations sans fondement sont faites à notre égard, elles minent non seulement la confiance du public envers l'institution du DPCP, mais jettent le discrédit sur tout le système de justice. Cela crée un climat malsain de suspicion inacceptable», avait déclaré Me Annick Murphy, directrice du DPCP, mardi.

Mardi, la Sûreté du Québec, a expliqué par communiqué qu'«à la suite de l'analyse de l'ensemble des éléments, l'équipe mixte en arrive à la conclusion qu'aucune preuve ne démontre quelque fraude ou trafic d'influence. En conséquence, il n'existe pas de motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle a été commise par quiconque».

L'équipe mixte était constituée d'officiers et d'enquêteurs de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada et des services de police de Québec, Laval et Longueuil.