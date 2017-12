10 000$ et un copieux dîner

Martin Lavoie 17-12-2017 | 17h25

La succursale de Sainte-Foy de la microbrasserie Archibald a servi un dîner de Noël à plus de 250 personnes dans le besoin, ce midi à l'occasion de l'Archidon.

C'est la cinquième année que le brasseur organise cet événement. Le groupe vocal arpège et une vingtaine d'enfants de la troupe de l'Escale et du Plateau ont ajouté à l'ambiance en entonnant des chants de Noël.

Tout le mois de novembre, la microbrasserie a retenu 1$ par hamburger vendu à ses restaurants de Sainte-Foy et de Lac-Beauport. Cela lui a permis de faire un don de 10 000$ à Lauberivière, 1500 de plus que l'an dernier. L'Archibald de Trois-Rivières a quant à lui remis 2000 $ aux organismes Le Noël du Pauvre et la Fondation InterVal. Depuis cinq ans, ces trois organismes ont reçu en tout 36 950$.

«C'était vraiment magique. Chaque fois ça vient me rechercher les mêmes émotions. C'est plaisant de faire plaisir aux gens qui en ont besoin», a lancé le directeur général de la microbrasserie, François Nolin.

Le RTC a fourni gracieusement le transport en autobus. Toute l'opération, qui regroupait une soixantaine de bénévoles, a aussi impliqué des gens des médias, le maire Régis Labeaume et le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, qui ont participé au service.