Toujours la stupeur dans un quartier de Châteauguay

Agence QMI 17-12-2017 | 16h03

C'est toujours la stupeur dans un quartier résidentiel de Châteauguay où la GRC a démantelé samedi un réseau de production de drogue.

Quatre personnes ont été arrêtées alors que les autorités ont mis fin aux activités d'un laboratoire clandestin installé dans une résidence privée de la rue des Sittelles.

Selon la GRC, tout porte à croire que du fentanyl et du carfentanyl, une substance 100 fois plus puissante que le fentanyl, se trouvaient sur place.

«On est rendu à 10 000 fois plus puissant (que la morphine). C'est assez pour que le simple fait de respirer la poussière vous mette dans un mauvais état. (..) Il va donner des problèmes de somnolence, perte de conscience et arrêt respiratoire et c'est là que les gens meurent», a expliqué le pharmacien Jean-Yves Dionne.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, cette opération impliquerait un réseau de production de fentanyl destiné à l'exportation vers l'Europe et les États-Unis.

Les arrestations ne sont pas passées inaperçues dans ce quartier où habitent plusieurs jeunes familles.

«C'est un peu inquiétant, mais je pense que les policiers ont vraiment fait le travail», a confié une citoyenne du secteur.

«Je trouve que Châteauguay est en train de changer. Ça fait juste confirmer ce qu'on pensait. C'est surprenant, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ça», est plutôt d'avis une autre résidente du quartier.

Le maire, Pierre-Paul Routhier, n'est pas du même avis. Il admet que la production de tels produits est inquiétante, mais il affirme qu'il s'agit d'un cas isolé et que sa ville n'est en train de se criminaliser.