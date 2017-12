Ce que le jury ignore

Agence QMI 15-12-2017 | 14h15

MONTRÉAL - Le jury est maintenant séquestré et délibère au procès des deux ex-étudiants du Collège de Maisonneuve, à Montréal, qui sont accusés en lien avec du terrorisme. Certains éléments ignorés par les jurés peuvent maintenant être rendus publics.

Rappelons que El Mahdi Jamali et Sabrine Djermane, âgés respectivement de 20 ans et de 21 ans, sont accusés d'avoir tenté de quitter le pays dans le but de commettre un acte terroriste à l'étranger, d'avoir possédé illégalement une substance explosive et, enfin, d'avoir commis des gestes au profit d'une organisation terroriste.

En fin de journée jeudi, le juge Marc David a donné ses directives aux membres du jury. Comme ils sont maintenant séquestrés et qu'ils n'ont pas accès aux médias, ces nouvelles informations ne peuvent pas influencer leur décision.

Ces informations, qui n'étaient pas diffusées jusqu'à ce jour, se trouvent dans des documents judiciaires. Il s'agit d'éléments que les enquêteurs ont récoltés, mais qui n'ont pas passé le test des tribunaux.

Les personnes qui ont fourni ces informations à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n'ont pas témoigné au procès.

Des soeurs et une amie de l'accusée ont mentionné aux policiers que «ce qui est bon, c'est d'aller combattre pour notre religion. Et si on ne peut pas y aller, il faut le faire ici».

Des proches des accusés ont déclaré que «les imams sont corrompus» et que «si tu dois tuer des gens pour sauver tes frères musulmans, tu dois le faire».

Un ami du jeune homme aurait aussi dit aux enquêteurs qu'«El Mehdi Jamali aurait partagé son intention de partir en Syrie et qu'il effectuait présentement des recherches liées à son départ».

Pour quelles raisons ces éléments n'ont-ils pas été présentés devant les jurés? Il est possible que ce soit parce que la Couronne était persuadée que les personnes qui ont fait ces déclarations ne viendraient pas les répéter en cour. D'ailleurs, une des soeurs de Sabrine Djermane fait face à une accusation d'entrave.

Fait à mentionner, El Mahdi Jamali et Sabrine Djermane n'ont pas présenté de défense à leur procès. Ils s'en sont remis uniquement aux plaidoiries de leur avocat, qui rejettent les accusations.

- D'après les informations de Mathieu Belhumeur