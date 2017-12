Dernière journée pour changer ses pneus et éviter de rouler dans l'illégalité

Agence QMI 15-12-2017 | 06h53

Bien que la métropole ait reçu plus de 20 centimètres de neige, en début de semaine, et qu'un froid sibérien s'est installé depuis jeudi, il était encore possible jusqu'à vendredi de rouler avec des pneus d'été.

En fait, le 15 décembre est la date butoir pour chausser son véhicule de pneus d'hiver assurant une meilleure adhérence aux routes glacées, enneigées et gelées.

Après quoi, les automobilistes qui n'auront pas procédé à leur changement de pneus circuleront sur les routes du Québec en toute illégalité et seront assujettis à recevoir une contravention allant de 200 $ à 300 $.

Rappelons que le gouvernement a modifié la loi en vue de l'an prochain, alors que la date limite a été devancée au 1er décembre.

Les plus téméraires pourront de nouveau enfiler leurs pneus d'été dès le 15 mars, date à partir de laquelle les automobilistes pourront rouler en toute légalité.