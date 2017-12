La conductrice n'a eu «aucun remords» du début à la fin

TVA Nouvelles 14-12-2017 | 12h20

Pour Chantal Gagnon, l'alcool au volant, c'est tolérance zéro. Près de 20 ans après avoir perdu un oncle dans ces circonstances, sa mère et elle ont été blessées dans une collision impliquant un véhicule conduit par une mère de famille qui avait un taux d'alcoolémie plus de deux fois plus élevé que la limite permise.

Alors qu'elles doivent toujours se remettre de cet événement survenu le 9 décembre 2016, Mme Gagnon et sa mère ont pris connaissance du jugement rendu contre la conductrice mercredi. Mélissa Villeneuve, 34 ans, a été reconnue coupable de conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions et a été condamnée à 45 fins de semaine de prison.

En entrevue au 9 Heures, Chantal Gagnon a raconté que Mme Villeneuve, qui habite sur la même rue qu'elle à Sherbrooke, ne s'est jamais excusée.

«Elle n'a eu aucun remords du début à la fin, a raconté Mme Gagnon. Je ne crois pas qu'elle soit consciente de tout ce qu'elle nous a fait subir au cours de la dernière année.»

Retour sur l'événement

Le soir du 9 décembre, Chantal Gagnon et sa famille revenaient de l'aéroport. En descendant de la navette, ils ont vécu un cauchemar. Le véhicule de Mélissa Villeneuve a heurté la valise de Mme Gagnon et a frappé leur véhicule. La dame de Sherbrooke a été blessée à la jambe avant de voir sa mère être blessée à son tour.

«J'ai vu ma mère être éjectée dans les airs et tomber 10 pieds plus loin. J'étais convaincue à ce moment-là que ma mère allait mourir sur place», a-t-elle raconté.

Chantal Gagnon a affirmé qu'elle a dû vivre une longue réadaptation. Sa mère, qui à 76 ans était très active, ne peut plus faire toutes ses activités.

Mme Gagnon continue de militer contre l'alcool au volant. Selon elle, plusieurs services sont disponibles pour éviter de conduire après avoir bu.

«Aussitôt que vous vous posez la question "est-ce que je suis en état de conduire ?", la réponse est non», a-t-elle conclu.