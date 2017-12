Ian Lafrenière de retour dans l'équipe des communications du SPVM

TVA Nouvelles 12-12-2017 | 21h10

Le porte-parole de longue date du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Ian Lafrenière, qui avait été affecté à d'autres fonctions en 2016 par le chef suspendu, Philippe Pichet, revient aux sources.

TVA Nouvelles a obtenu la confirmation que M. Lafrenière se joindra dès mercredi à l'équipe des communications du SPVM.

L'annonce sera officialisée par le nouvel administrateur provisoire Martin Prud'homme qui a aussi pris les commandes de la police montréalaise pour la prochaine année, dans le but de remettre sur les rails le corps policier dont la réputation en a pris pour son rhume en raison des irrégularités au sein des enquêtes internes.

Ian Lafrenière occupe présentement des fonctions d'inspecteur adjoint à la division du renseignement.

Le rapport mené par l'avocat Michel Bouchard et publié la semaine dernière avait montré qu'il existe au SPVM «un climat de tension et de suspicion» et que cela représente «une situation qui met en péril son bon fonctionnement».

Le rapport faisait aussi état «d'irrégularités manifestes dans la conduite des enquêtes internes, d'un contrôle inadéquat de cette activité au sein du corps de police et du non-respect de certaines dispositions de la Loi sur la police».

Le document, rendu public mercredi, exposait aussi «des préoccupations importantes quant aux tensions et au climat de travail, ainsi qu'au cheminement de carrière au sein de l'organisation».

«Plusieurs allégations criminelles qui auraient dû faire l'objet d'enquêtes ne l'ont pas été. Plusieurs personnes soupçonnées d'inconduites pouvaient faire l'objet d'un traitement préférentiel. Des enquêtes ont été bâclées. Le rapport fait état d'un laisser-aller», avait commenté le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, en conférence de presse.