Une femme de 54 ans de Salaberry-de-Valleyfield est portée disparue

Agence QMI 12-12-2017 | 16h25

La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver une femme de 54 ans de Salaberry-de-Valleyfield portée disparue depuis lundi matin.

Hélène Willet aurait été vue à son domicile lundi vers 8 h, puis aurait été aperçue à nouveau la nuit suivante, dans les secteurs de Saint-Rémi et de Châteauguay.

Selon les autorités, Mme Willet pourrait se déplacer à pied ou en taxi. Elle pourrait désormais se trouver dans le secteur de Westmount.

Hélène Willet mesure 1,66 mètre (5 pi 5 po) et pèse 77kg (170 lb). Elle a les cheveux châtains et gris et les yeux bruns.

Toute personne détenant des informations qui pourraient permettre de retrouver la quinquagénaire est invitée à communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1-800-659-4264.