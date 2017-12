Pollution: la fin des véhicules à essence sauverait des milliers de vies

AFP 11-12-2017 | 13h31

Si les grandes villes du réseau mondial C40 faisaient disparaitre les véhicules à essence, comme l'envisagent certaines à l'horizon 2030, 45 000 décès liés à la pollution de l'air pourraient être évités chaque année, selon des estimations du C40.

En octobre, 12 grandes villes, dont Paris, Los Angeles, Mexico et Seattle, «se sont engagées à ce qu'il n'y ait plus de véhicules à carburants fossiles dans leurs rues d'ici 2030», a rappelé la maire de Paris et présidente de ce réseau de 91 villes engagées dans la lutte contre le changement climatique.

«En 2030, grâce à cette mesure, le niveau de particules fines à Paris et dans ces 11 autres villes devraient baisser d'environ 1,3 microgramme par m3», a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse avec Arnold Schwarzenegger, fondateur de l'organisation R20 qui regroupe des gouvernements régionaux.

Une telle baisse de ces particules nocives qui s'infiltrent profondément dans les poumons pourrait permettre d'éviter 400 décès prématurés par an à Paris et une augmentation de 21 jours d'espérance de vie en moyenne à tous les Parisiens, selon les estimations du C40 basées sur les résultats d'une centaine d'études scientifiques.

Et si toutes les villes du C40 parvenaient à réduire les particules fines de 2,5 mg/m3, objectif «difficile, mais accessible», «plus de 45.000 décès prématurés pourraient être évités chaque année», selon le C40, ainsi que des milliers d'hospitalisations pour problèmes respiratoires ou cardiovasculaires.

«Nous avons le droit de contrôler l'air que nous respirons», a insisté Arnold Schwarzenegger arrivé à l'Hôtel de Ville à vélo, estimant que c'était une «erreur» d'attendre des accords internationaux ou des décisions du «gouvernement fédéral» pour agir pour l'environnement.

Pour encourager le désengagement des véhicules à essence, Anne Hidalgo a annoncé de nouvelles «aides financières» de la ville pour inciter les particuliers et les petites entreprises à passer à des véhicules électriques.