24 h Tremblant : une 17e édition lucrative

Agence QMI 10-12-2017 | 17h15

MONT-TREMBLANT | L'organisation du 24 h Tremblant, qui a pris fin dimanche à midi, a enregistré des dons record. Pour cette 17e édition de l'événement, 3 868 742 $ seront remis pour la cause des enfants malades ou défavorisés, ce qui représente une augmentation de 20 % comparativement à l'année dernière.

Les fonds amassés seront distribués à la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et la Fondation Tremblant. Ces organismes ont, respectivement, pour but d'aider les enfants atteints d'un cancer, de donner aux enfants le moyen d'être actifs et de soutenir les enfants défavorisés des Laurentides.

Plus de 3300 personnes ont participé à l'événement qui se déroulait à Mont-Tremblant. Le défi sportif, qui se relève en groupe de six à 12 personnes, se déroule sur une période de 24 heures. Les équipes peuvent choisir l'épreuve de marche, de course ou de ski.

En plus des milliers de participants, visiteurs et donateurs, de nombreuses personnalités, entreprises et organisations se sont unies pour les enfants malades ou défavorisés.

Benoît Gagnon, Philippe Fehmiu, Anne-Marie Withenshaw, Erik Guay, Alexandre Bilodeau et Alexandre Despatie faisaient partie des ambassadeurs de l'événement.