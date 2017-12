Plus de 37 200 cas d'agressions sexuelles réévalués

Agence QMI 10-12-2017 | 16h53

Les corps de police d'un peu partout au Canada réévaluent actuellement plus de 37 200 dossiers d'agressions sexuelles, a rapporté le «Globe and Mail» près d'un an après la parution d'une enquête-choc.

En février dernier, le quotidien torontois avait révélé qu'en moyenne, une plainte sur cinq pour agression sexuelle était considérée comme non fondée par les corps policiers. Au Québec, les corps policiers de Montréal et de Québec affichaient tous deux une moyenne de 18 % de cas considérés comme non fondés sur cinq ans, tandis que la Sûreté du Québec affichait un taux de 21 %.

Depuis la publication de ce reportage, plus de 37 200 dossiers ont été réévalués. Du nombre, la moitié des accusations étaient considérées comme non fondées, mais le tiers d'entre elles avaient été mal classées, ont indiqué les corps policiers sondés par le Globe.

Au Québec, les services de police de Québec et Montréal et la SQ ont aussi entrepris une révision de leurs dossiers. Le SPVM s'est d'ailleurs engagé à réviser systématiquement, à l'interne, les dossiers jugés non fondés, avait appris l'Agence QMI en novembre.