Le cannabis est plus présent dans le sang des conducteurs morts au volant

Agence QMI 04-12-2017 | 13h13

OTTAWA | Le nombre de conducteurs qui perdent la vie sur les routes canadiennes après avoir consommé du cannabis ne cesse d'augmenter depuis 2000, révèlent des données de La Fondation de recherches sur les blessures de la route.

En 2000, près de 12 % des automobilistes blessés mortellement dans un accident de la route avaient des traces de cannabis dans le sang. Ce pourcentage a augmenté à 19 % en 2014.

Cette tendance est encore plus marquée chez les jeunes. La marijuana a été la drogue la plus détectée chez les conducteurs mortellement blessés âgés de 16 à 19 ans et de 20 à 34 ans (29,8 % et 27,2 %, respectivement).

Toutefois, les automobilistes plus âgés étaient plus susceptibles de mourir sur la route lorsqu'ils avaient consommé d'autres types de drogues, notamment les dépresseurs du système nerveux central (23,6 % chez les 65 ans et plus).

Il faut noter que les automobilistes chez qui on détecte du cannabis dans le sang n'ont pas nécessairement les capacités affaiblies par la drogue; puisque le THC, l'ingrédient actif du cannabis, peut être trouvé dans le sang dix heures après la consommation.

Les nouvelles sont plus réjouissantes en ce qui concerne l'alcool. En 2000, près de 35 % des conducteurs mortellement blessés présentaient un test de dépistage d'alcool positif, tandis que ce pourcentage a diminué à 28 % en 2014, d'après la Fondation de recherches sur les blessures de la route.