[Vidéo] Un chien sauvé par des pompiers sur une fine couche de glace

Agence QMI 04-12-2017 | 11h27

SWIFT CURRENT, Sask. - Les pompiers de Swift Current, en Saskatchewan, ont réussi à sauver un chien qui s'était aventuré sur un cours d'eau et qui s'est retrouvé à l'eau à cause de la glace trop mince.

L'animal n'avait que les deux pattes d'en-avant hors de l'eau lorsqu'il a été secouru.

Le chien avait été sorti pour une promenade par son propriétaire et n'était pas en laisse, ce qui explique qu'il se soit retrouvé sur la rivière gelée.

Lorsqu'il a été considéré que sa vie était en danger, les secours sont rapidement arrivés.

Sur la vidéo diffusée sur Facebook par le chef des pompiers Denis Pilon, on voit un pompier ramper jusqu'au chien, l'attraper et revenir avec lui jusqu'à la berge. Au moment de retirer l'animal de l'eau, la glace a cédé de nouveau, mais le pompier a tenu bon et a réussi à compléter le sauvetage. Le pompier était retenu tout au long de l'opération par un câble de sécurité contrôlé de la berge par un de ses collègues.

Les images montrent le chien sur la berge, tout mouillé et titubant avant d'être réchauffé par les pompiers.

M. Pilon a diffusé cette vidéo pour rappeler à la population le danger que représente la glace sur les cours d'eau à cette période de l'année. Elle est souvent trop mince pour supporter le poids des adultes, des enfants et des animaux.

La glace doit être épaisse d'au moins 10 cm pour que la marche soit sécuritaire. Les motoneiges peuvent circuler sur une couche de 15 cm et les voitures sur une couche d'au moins 20 cm.

«SVP, tenez vos animaux de compagnie et vos enfants loin de la rivière, la glace est mince et N'EST PAS sécuritaire», a écrit le chef Pilon sur son compte Facebook.