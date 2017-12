Elle doit rembourser 43 000$ à cause du système Phénix

Agence QMI 04-12-2017 | 07h53

EDMONTON | Une femme d'Edmonton, en Alberta, a indiqué à la chaîne Global qu'elle devait rembourser 43 000$ à cause des erreurs de paie liées système Phénix.

Sebastienne Chritchley a souligné que depuis avril 2016, elle a été sous-payée ou surpayée. Elle se dit prête à rembourser le montant qu'elle a reçu en trop, mais que 43 000 $, c'est exagéré.

«Depuis un an et demi, j'appelle au gouvernement pour leur dire ''Je veux vous donner de l'argent. Laissez-moi vous rembourser cet argent''», a-t-elle mentionné.

Selon ses calculs, elle devrait 22 000$ au gouvernement alors qu'au début du mois de novembre, on lui a indiqué qu'elle devait presque le double de cette somme, soit 43 000$.

«Je n'en revenais pas, a-t-elle déclaré. On me dit que j'ai reçu 43 000$ en trop? Je n'ai gagné que 35 000 $ l'année dernière. À quel moment ai-je travaillé bénévolement et payé 10 000$ pour avoir le privilège de faire mon travail.»

«Je n'ai aucun problème à rembourser ce que je dois, en fait, j'ai passé la dernière année et demie à essayer de confirmer ce que je dois parce que je garde un contrôle assez précis. J'ai passé entre 200 et 300 heures pour essayer de les rembourser.»

Pour ajouter à son malheur, elle a pris un congé de maternité en novembre 2016 et elle a eu de la difficulté à obtenir son relevé d'emploi et quand elle l'a reçu, il contentait des erreurs.