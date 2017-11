Travail, langue et scolarité

L'Ontario (31,9 %), le Yukon (30,1 %), la Colombie-Britannique (29,9 %) et l'Alberta (28,2 %) forment le peloton de tête des provinces dont les citoyens sont les plus nombreux à avoir obtenu au moins un baccalauréat. Sans surprise, les études supérieures sont surtout une affaire de grandes villes. Québec (24,6 %), Montréal (31,9 %), Toronto (40,9 %), Halifax (35,2 %), ou encore Winnipeg (31,6 %), Vancouver (37,5 %) et Calgary (38,3 %) comptent un important contingent de diplômés universitaires.