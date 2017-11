Saguenay et Trois-Rivières : les villes canadiennes avec le moins de travailleurs

Christopher Nardi 29-11-2017 | 09h03

OTTAWA | À peine plus d'une personne sur deux travaille à Saguenay et Trois-Rivières, qui trônent au sommet des régions métropolitaines canadiennes ayant le moins de résidents ayant un emploi.

C'est ce que révèlent les dernières données du recensement 2016 de Statistique Canada sur l'état du marché du travail à travers le pays.

En effet, il n'y avait que 54,5 % des résidents de Saguenay qui détenaient un emploi à temps plein ou partiel en 2015 (l'année comptabilisée dans le recensement 2016). C'est le plus bas taux parmi toutes les régions métropolitaines du pays.

Trois-Rivières suit de près, avec seulement 55,1 % de ses résidents qui sont sur le marché du travail. Soulignons que des données du recensement publiées en mai dernier ont révélé que les Trifluviens avaient la moyenne d'âge la plus élevée du pays.

À l'inverse, les régions métropolitaines de Régina (66,8 %), Saskatoon (66,5 %) et Calgary (66,5 %) ont la plus grande proportion de travailleurs au sein de leur population.

«Les différences observées dans les taux étaient aussi liées à la force économique générale des provinces axées sur les ressources, comme l'Alberta et la Saskatchewan, et à une certaine faiblesse de l'économie des provinces de l'Ontario et du Québec historiquement axée sur la fabrication», peut-on lire dans le rapport.

Moins en moins de travailleurs

Il y a une tendance inquiétante qui se dessine depuis 1980 : la proportion de Canadiens qui travaillent ne cesse de chuter. En 2015, le taux d'emploi national était de 60,2 % et de 59,5 % au Québec.

«Depuis la première année que Statistique Canada a commencé à recenser le taux d'emploi, il y a une tendance généralisée à la baisse qui ne s'estompe [...] Récemment, on remarque les effets de la crise économique de 2008-2009 et l'augmentation de l'automatisation des milieux de travail», analyse Josée Bégin, directrice de la division statistique du travail chez Statistique Canada.

Celle-ci remarque aussi qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'hommes canadiens employés à temps plein depuis 1980. La chute depuis 10 ans est frappante : alors que 63,3 % des hommes de 25 à 54 ans travaillaient à temps plein en 2005, ce chiffre a chuté de presque 10 % pour atteindre 56,2 % en 2015.

Fait intéressant : les travailleurs issus de l'immigration composent maintenant le quart des employés canadiens.

Les Canadiens travaillent aussi de plus en plus tard dans la vie, alors qu'une personne âgée (65 ans et plus) sur cinq a déclaré avoir travaillé au courant de l'année 2015.