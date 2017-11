Deux hommes de Salaberry-de-Valleyfield arrêté en Ontario avec plus d'une tonne de tabac de contrebande

Agence QMI 27-11-2017 | 10h29

Deux hommes de Salaberry-de-Valleyfield ont été arrêtés la semaine dernière dans la région de South Glengarry, en Ontario, alors qu'ils étaient en possession de plus d'une tonne de tabac de contrebande.

Dans la soirée du 20 novembre, les policiers qui patrouillaient le long du rivage ont remarqué des activités suspectes.

«Ils ont aperçu ce qui semblait être un échange de sacs entre les occupants d'un bateau et des individus sur le rivage. Pendant que le bateau quittait le secteur, les enquêteurs ont observé les individus déposer les sacs dans une camionnette Ford Econoline», ont fait savoir les autorités dans un communiqué.

Les policiers sont alors arrivés sur les lieux, faisant fuir deux hommes, qui ont toutefois été rattrapés rapidement.

Mario Arial-Marleau, 31 ans, et Léo Cloutier, 38 ans, tous deux originaires de Salaberry-de-Valleyfield, ont été arrêtés. Ils étaient en possession de 65 sacs renfermant un total de 1153 kg de tabac haché fin de contrebande.

Les policiers ont saisi le tabac illégal, ainsi que la camionnette.

Arial Marleau et Cloutier font face à des accusations de possession de tabac non estampillé en vertu de la Loi sur l'accise et de diverses accusations en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac.

Cette opération a été menée par les policiers du Groupe de travail régional de Cornwall, une force policière mixte composée de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l'Ontario et du ministère des Finances de l'Ontario.