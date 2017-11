La police recherche un voleur au volant d'une Mercedes

Agence QMI 23-11-2017 | 13h15

La police de Longueuil est à la recherche d'un conducteur de Mercedes ayant dérobé une montre intelligente et blessé un agent de sécurité au début du mois d'octobre, au Walmart du quartier DIX30, à Brossard.

Le 1er octobre, le suspect s'est présenté dans le magasin et y aurait dérobé une montre d'entraînement intelligente Fitbit Blaze.

Le suspect a ensuite quitté les lieux et s'est dirigé vers sa voiture, une Mercedes bleue.

C'est à ce moment que l'homme a été interpellé par un agent de sécurité. «Le suspect a résisté et s'est sauvé à bord de son véhicule. L'agent de sécurité a été blessé au cou lors de l'intervention», a indiqué la police de Longueuil dans un communiqué.

Le suspect recherché dans cette affaire est âgé d'environ 35 ans. Il mesure approximativement 1,88 mètre (6 pi 2 po) et pèse plus ou moins 73 kg (160 lb). Il a les cheveux noirs courts et porte une moustache et une barbichette.

Au moment du crime, il était vêtu d'un complet noir avec une chemise rose pâle.

Toute information pouvant permettre d'identifier et de localiser le suspect peut communiquer avec l'organisme Échec au crime, au 1 800-711-1800.

Une récompense pouvant atteindre 2000 $ est offerte à toute personne qui permettra l'arrestation de l'homme recherché.