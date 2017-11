Un quatrième site d'injection supervisée à Montréal

Agence QMI 22-11-2017 | 14h37

Un quatrième site d'injection supervisée (SIS) a ouvert ses portes mercredi sur la rue Ontario Est, à Montréal, près d'une école primaire où des citoyens s'étaient mobilisés ces dernières semaines pour empêcher son arrivée dans ce secteur du quartier Centre-Sud.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS) est responsable de cette ressource qui sera opérée dans les locaux de l'organisme communautaire Spectre de rue.

Il s'agit d'un troisième SIS fixe pour la métropole, un autre étant mobile.

«L'ajout de services d'injection supervisée à Spectre de rue vient bonifier le projet que nous avons amorcé il y a quelques mois, avec l'ouverture à Montréal des premiers sites fixes et d'une unité mobile. Cette initiative fait du Québec un leader en matière de réduction des méfaits liés aux drogues, et je suis persuadée qu'elle sera une source d'inspiration pour d'autres milieux, a dit Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Santé publique.

Selon la ministre, les «SIS font une grande différence dans la vie de nombreuses personnes vulnérables et ils contribuent à protéger la santé et la sécurité de toute la population».

«Cette étape importante nous permettra d'aller encore plus loin dans l'accessibilité des soins et des services auprès d'une clientèle souvent marginalisée et confrontée à des conditions de vie difficiles [...] Il s'agit de l'aboutissement d'un long travail de collaboration pour réduire les méfaits liés aux drogues sur le territoire montréalais», a indiqué pour sa part Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

C'est une exemption d'un an, accordée par Santé Canada, qui permet à Spectre de rue d'accueillir des services d'injection supervisée.

Selon les autorités, les SIS permettent entre autres de prévenir la transmission par le sang du VIH et du virus de l'hépatite C, de limiter les décès associés à des surdoses et de réduire l'injection de drogues dans l'espace public.