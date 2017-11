Près de 300 millions $ pour internet haute vitesse en région

Agence QMI 20-11-2017 | 17h14

Québec, Ottawa et le secteur privé investiront 290 millions $ pour permettre à 100 000 foyers québécois en région d'avoir accès à internet haute vitesse.

Québec investira 105 millions $, Ottawa 87 millions $, tandis que des entreprises privées et des donateurs contribueront à hauteur de 98 millions $.

Plus de 80 projets, retenus selon un appel d'offres, seront financés à travers le Québec, dans le cadre des programmes Québec branché et Brancher pour innover. Ces projets permettront d'amener la fibre optique dans plus de 14 régions où l'accès à internet est lent ou inexistant.

Le premier ministre Couillard, qui a participé à l'annonce faite en Mauricie, y voit une occasion de garder les jeunes en région.

«Nous devons donner aux jeunes les moyens d'y réaliser leurs rêves et leurs ambitions», a indiqué M. Couillard, par communiqué.

«C'est un pas majeur vers l'essor de régions innovantes entièrement branchées sur le monde et ouvertes aux collaborations locales et internationales», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le ministre fédéral de l'Innovation, Navdeep Bains, croit que les Canadiens ont besoin de cet accès à internet pour «mener leurs affaires et bâtir des collectivités solides».

«L'accès à des services Internet haute vitesse abordables n'est plus un luxe. Ces services sont des outils essentiels pour tous les Canadiens, quel que soit l'endroit où ils vivent», a-t-il ajouté.