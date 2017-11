Portes ouvertes au nouveau site d'injection supervisée

Agence QMI 16-11-2017 | 16h30

MONTRÉAL - Le site d'injection supervisée qui s'apprête à entrer en fonction dans le quartier Centre-Sud, à Montréal, tenait une journée portes ouvertes ce jeudi, pour mieux se faire connaître et apaiser certaines inquiétudes.

L'équipe d'intervention de l'organisme Spectre de rue était présente sur place, accompagnée du personnel médical, pour répondre aux questions.

Ils ont expliqué le déroulement d'une séance d'injection supervisée. Les utilisateurs de drogues injectables qui veulent en bénéficier se présentent à l'accueil, où ils sont pris en charge par un intervenant présent sur place. Ils franchissent une porte sécurisée avant d'accéder aux salles où se trouve au moins une infirmière en tout temps.

Malgré les réticences de certains, l'organisme n'entend pas se laisser arrêter et plaide que ce site a sa raison d'être plus que jamais par les temps qui courent.

«Comme on sait, actuellement, la crise du fentanyl est très importante, ce qui fait que de ce temps-là, les usagers ont une crainte énorme de faire une overdose, alors ici ils vont pouvoir [être en sécurité]», a indiqué le directeur général de Spectre de rue, Gilles Beauregard.

Ce dernier estime normal qu'il y ait une certaine résistance, mais croit qu'il faut laisser le temps faire son oeuvre. «Quand on commence un projet, il y a toujours certains ajustements, a-t-il dit. C'est un peu la même crainte qu'on avait eue dans les années 90 quand on a commencé à distribuer du matériel. Eh bien, la crainte, je pense qu'elle a diminué. Je pense que ça va être un plus pour la communauté pour faire en sorte qu'il y ait moins de seringues à la traîne, qu'il y ait moins d'injections dans les lieux publics.»

Mercredi, des parents d'élèves qui fréquentent l'école Marguerite-Bourgeoys, située à environ 200 mètres de là, s'étaient réunis pour faire entendre leurs inquiétudes. Ils se sont dits inquiets pour la sécurité de leurs enfants et déploraient de n'avoir pas été consultés dans ce dossier.