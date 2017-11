«Le consentement n'est pas éclairé», dit un avocat

Agence QMI 15-11-2017 | 12h55

Éloïse Dupuis, cette jeune femme qui est morte au bout de son sang après un accouchement à l'Hôtel-Dieu de Lévis en octobre 2016, avait signifié à de nombreuses reprises qu'elle ne souhaitait pas recevoir de transfusion sanguine si un problème devait survenir.

Dans son rapport rendu public mardi matin, le coroner Luc Malouin, a conclu qu'il n'y a pas eu de pression de la part de l'organisation des Témoins de Jéhovah sur l'équipe médicale. La décision de ne pas recevoir de transfusion sanguine était celle de Mme Dupuis, âgée de 26 ans. Ses convictions religieuses ont été respectées à la lettre, assure le coroner Malouin.

Ce dernier souligne également que «chaque personne majeure et saine d'esprit a la liberté absolue d'accepter ou de refuser un traitement médical».

Convictions religieuses, vraiment?

Michel Morin, un avocat qui s'est particulièrement intéressé aux Témoins de Jéhovah, mais également à la mort d'Éloïse Dupuis, prépare un livre sur cette affaire.

«Cette histoire nous amène à réfléchir sur la notion du refus de soins. Dans notre Code civil, il est prévu que l'on peut refuser des soins. Il faut toutefois distinguer la lettre et l'esprit de la loi. À mon sens, le législateur avait en tête, lorsqu'il a énoncé la loi, des situations médicales où le risque encouru par une intervention était aussi grand ou plus grand que le bienfait espéré», a expliqué l'auteur en entrevue à l'émission «Le 9 Heures» de LCN mercredi.

Le cas d'Éloïse Dupuis soulève la question du consentement libre et éclairé. Selon l'avocat, les convictions profondes d'Éloïse Dupuis, acquises depuis l'enfance, ainsi que son endoctrinement depuis son plus jeune âge ne lui permettaient pas de faire un choix libre et éclairé.

«Un consentement libre et éclairé, c'est un consentement sans contrainte, menace ou pression. Je n'y crois pas. Elle est née dans une famille Jéhovah. Toute sa vie durant, on lui a continuellement répété que c'était contre la volonté de Jéhovah d'avoir des transfusions sanguines. Qu'elle serait privée du paradis si elle acceptait une transfusion sanguine, qu'elle serait rejetée par sa famille et par tout le monde», a souligné Michel Morin.

«Il m'apparaît évident que le consentement d'un Témoin de Jéhovah qui est dans le regroupement depuis des années n'est pas éclairé», a-t-il ajouté.

Pseudo-science

Il précise également que les transfusions sanguines ne sont plus permises chez les Témoins de Jéhovah seulement depuis 1961, et qu'auparavant, elles se déroulaient sans anicroche.

Par ailleurs, l'avocat précise que le regroupement des Témoins de Jéhovah propage de fausses informations sur cette intervention médicale qui permet de sauver des vies.

«Il n'existe aucun motif médical sérieux qui fait en sorte qu'on devrait refuser des transfusions. En plus d'invoquer des motifs religieux, on avance des théories pseudo-médicales sur les risques liés à une transfusion sanguine. On dit notamment que les risques sont très élevés, que la personnalité du donneur se transfère à la personne qui reçoit le sang, ce qui n'est absolument pas fondé», a dit l'avocat.

Le livre qu'il prépare, «Ils ont tué Éloïse Dupuis», doit paraître en 2018.