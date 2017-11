Fraude fiscale: une amende de 180 000 $ pour un entrepreneur de Saint-Colomban

Agence QMI 15-11-2017 | 11h57

Un entrepreneur de Saint-Colomban, dans les Laurentides, ainsi que ses deux sociétés ont été condamnés à payer des amendes totalisant un peu plus de 180 000 $ pour fraude fiscale, a annoncé mercredi Revenu Québec.

Jose Agostinho Pereira a également été condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis.

M. Pereira et ses deux entreprises, Joe Pereira Construction inc. et Construction Maria inc., ont reconnu leur culpabilité le 28 septembre au palais de justice de Saint-Jérôme à des accusations relatives à la Loi sur la taxe de vente du Québec (TVQ) et à la Loi sur la taxe d'accise (TPS).

«Ils ont ainsi reconnu avoir produit de fausses déclarations de taxes et volontairement omis de percevoir et de remettre des montants de TPS et de TVQ aux autorités fiscales», a indiqué Revenu Québec dans un communiqué.

Les infractions reprochées à Jose Agostinho Pereira se sont déroulées entre le 31 mars 2007 et le 1er novembre 2014.

M. Pereira devra payer l'amende de 180 567,60 $ qui lui est réclamée dans un délai de 90 jours.