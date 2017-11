Un fraudeur très actif est recherché à Montréal

Agence QMI 14-11-2017 | 17h06

La police de Montréal demande l'aide de la population pour retracer un fraudeur très actif au cours des derniers mois à Montréal.

«La plupart du temps, le suspect se fait passer pour un vendeur de grands magasins comme des magasins de meubles, d'appareils électroniques ou des marchés d'alimentation», a indiqué le SPVM dans un communiqué.

Il aborde ses victimes autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du commerce. Le suspect mentionne aux victimes qu'il y a une vente de feu à l'intérieur du magasin et leur demande de le suivre pour jeter un oeil aux produits en solde.

«Le suspect agit comme s'il connaissait tout le monde et dit bonjour à tous les employés, a expliqué le SPVM. Il se rend dans l'arrière-boutique et revient voir la victime pour valider les quantités. Il demande toujours d'être payé en argent comptant et dit à la victime de se rendre avec son véhicule à l'arrière du magasin et de l'attendre pour recevoir la marchandise. La victime s'y rend, mais le suspect prend la fuite avec l'argent.»

Jusqu'à maintenant, le montant des fraudes commises par le suspect s'élève à plus de 5000 $.

Quiconque possédant de l'information qui pourrait permettre d'identifier et de localiser le suspect recherché peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.