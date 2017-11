Le sang-froid des voisins sauve un homme d'un incendie

Agence QMI 14-11-2017 | 05h58

CHAMBLY | Le propriétaire d'un immeuble commercial et résidentiel de rue Bourgogne à Chambly, en Montérégie, s'est retrouvé sur le toit de son bâtiment, dans la nuit de lundi à mardi, après que les flammes aient pris naissance dans l'édifice. Le sang-froid de ses voisins l'a sauvé de cette situation périlleuse.

Des témoins ont raconté à TVA Nouvelles les circonstances qui ont mené à ce sauvetage vers 2 h 30 dans la nuit de lundi à mardi. Un jeune voisin qui jouait à un jeu vidéo a entendu le propriétaire de Piscine Chambly criait à l'aide.

«Je suis sorti et je me suis approché du bâtiment et il m'a demandé d'appeler les pompiers», a-t-il mentionné. Ce que le jeune homme a fait.

Pendant ce temps, une femme du voisinage s'est mise à la recherche d'une échelle afin d'aider son voisin à descendre du toit.

«J'ai entendu un autre voisin et je savais qu'il en avait une (une échelle). Je lui ai crié de venir avec son échelle. Les policiers ont pris l'échelle pour faire descendre l'homme», a-t-elle indiqué.

Incommodé par la fumée, il a été transporté à un centre hospitalier.

De lourds dommages

Le rez-de-chaussée de l'immeuble était occupé par un commerce tandis qu'à l'étage on retrouvait un logement. L'édifice a subi de lourds dommages.

Les pompiers travaillent d'arrache-pied afin d'empêcher le brasier de se propager aux bâtiments adjacents.

Les sapeurs du Service des incendies de la Ville de Chambly ont fait appel à leurs confrères de Richelieu et de Saint-Mathias-sur-Richelieu.