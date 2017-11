La police de Toronto retrouve l'un des trois étudiants chinois disparus

Agence QMI 12-11-2017 | 10h38

TORONTO | L'un des trois adolescents chinois portés disparus à Toronto la semaine dernière dans ce qui semble être un stratagème pour tenter d'extorquer de l'argent à des familles chinoises a été retrouvé.

À LIRE AUSSI: Disparitions inquiétantes d'étudiants chinois à Toronto

Dans un communiqué, le service de police de Toronto a indiqué samedi soir avoir retrouvé Juan Wen Zhang «saine et sauve». La jeune femme de 20 ans était portée disparue depuis mercredi dernier.

Selon la police, des individus ont contacté les trois étudiants pour leur dire de ne pas utiliser leur cellulaire ou les médias sociaux sous peine de représailles. Ils les auraient menacés de s'en prendre à leur famille s'ils n'obtempéraient pas.

Puis, les suspects ont contacté les familles des étudiants en Chine, clamant qu'ils avaient été kidnappés et demandant une rançon.

Contactée par des proches et sa famille via les réseaux sociaux et des messages textes, Juan Wen Zhang a réalisé être l'objet d'une escroquerie et s'est adressée à la police, a expliqué Allyson Douglas-Cook, porte-parole du service de police de Toronto, à CTV News.

La jeune femme sera interrogée afin de permettre aux enquêteurs de découvrir qui se cache derrière cette escroquerie.

La police est toujours à la recherche de Yue Kandy Liu, une adolescente de 17 ans qui a été vue pour la dernière fois vendredi en matinée dans l'ouest de la ville, ainsi que Ke Jaden Xu, un étudiant chinois de 16 ans, également porté disparu.