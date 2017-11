Le secteur agricole canadien en croissance

Agence QMI 11-11-2017 | 09h57

OTTAWA | Le secteur agricole canadien a généré une part de 111,9 milliards $ du PIB et a employé 2,3 millions de personnes, soit 12,5 % de l'emploi au Canada en 2016, selon un rapport.

Dans un document, «Vue d'ensemble du système agricole et agroalimentaire canadien», Agriculture et Agroalimentaire Canada présente un résumé du rendement économique du secteur agricole et affirme qu'il poursuit sa croissance et reste un moteur important de l'économique du pays: en 2016, le secteur représentait 6,7 % du PIB du Canada.

De 2012 à 2016, le PIB du système agricole et agroalimentaire a augmenté de 11 %.

Aussi, la valeur des exportations canadiennes des produits agricoles, agroalimentaires et de la mer a atteint 62,6 milliards $ en 2016.

«Le secteur est en voie de respecter l'objectif ambitieux établi dans le budget de 2017, soit d'augmenter les exportations agroalimentaires du Canada à 75 milliards de dollars d'ici 2025», peut-on lire dans le document dévoilé vendredi.

«Le Canada compte les meilleurs agriculteurs et transformateurs d'aliments au monde. Nous sommes un chef de file mondial de la production agricole, et le secteur revêt une importance considérable pour notre économie, nos échanges commerciaux et nos emplois», a indiqué le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay.