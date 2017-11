Incendie à Boisbriand: plus de peur que de mal

Agence QMI 10-11-2017 | 04h26

BOISBRIAND | L'entreprise Recyclage de Métaux Boisbriand située sur la rue Marcel-Lacasse a été victime d'un incendie jeudi vers 23 h 20, la fumée était si dense qu'on croyait à un incendie majeur, mais heureusement les dégâts ont été limités.

Une cinquantaine de sapeurs provenant de partant dans les Basses-Laurentides ont craint le pire à leur arrivée, mais après avoir réussi à dissiper la fumée, ils ont pu localiser le point d'incendie qui était à l'extérieur du bâtiment des deux étages, a rapporté Éric Galarneau, directeur adjoint du Service d'incendie de la Ville de Boisbriand.

«En me rendant à la caserne, on pouvait apercevoir les flammes et la fumée à plusieurs kilomètres à la ronde», a-t-il ajouté.

Deux heures plus tard, l'incendie avait été maîtrisé.

Aucun travailleur n'était sur les lieux et aucun pompier n'a été blessé lors de l'intervention.

Un enquêteur du Service des incendies s'est rendu sur place pour trouver l'origine du brasier, mais pour le moment rien ne laisse présager que ce soit un geste criminel.