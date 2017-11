[PHOTOS] Cinq tempêtes de neige qui ont frappé l'imaginaire Québécois

Jasmine Legendre 09-11-2017 | 21h56

Si vous n'avez pas changé vos pneus d'hiver, c'est le temps d'y penser parce que l'Abitibi a reçu sa première tempête de neige neige jeudi et que Montréal recevra peut-être ses premiers flocons vendredi.

Pour vous consoler et vous faire apprécier la température actuelle, revoyez en images les cinq tempêtes qui ont marqué le Québec.

25-27 mars 1947

Puisque l'Abitibi est la région qui est déjà touchée par la neige, on se remémore un moment marquant pour la région : «La grande tempête».

Alors que les températures printanières venaient de s'installer et que la neige commençait à peine à fondre, 26 centimètres de neige tombent sur Amos, Val-d'Or et Senneterre.

Toute la région est paralysée pendant 48 heures. Des gens se creusent des tunnels pour sortir de leur maison ou utilise les fenêtres du deuxième étage... Même un train est perdu entre Barraute et Senneterre.

26 centimètres avec tout l'équipement dont on dispose aujourd'hui, ça peut parraître peu, mais pour l'époque c'était spectaculaire pour un mois de mars.

4 mars 1971

Tout le Québec est plongé sous ce qu'on appellera «la tempête du siècle». 42 centimètres de neige tombent sur le Québec et la Ville de Montréal est l'endroit le plus touché.

À certains moments pendant la journée, les vents soufflaient jusqu'à 108 km/h par endroits, forçant bons nombres de boutiques, écoles et autres établissements à fermer leurs portes.

Avec une autre tempête qui s'abat sur Montréal le 7 mars, le maire de l'époque, Jean Drapeau, demande aux Montréalais de rester à la maison pendant près d'une semaine.

La tempête avait fait 17 morts à Montréal.

14 février 2007

Cette tempête est passée à l'histoire, parce qu'elle frappe l'imaginaire.

Ce n'est pas seulement du chocolat qu'on reçu les Sherbrookois en ce jour de la St-Valentin, mais aussi 64 centimètres de neige!

La neige tombait jusqu'à 9 cm par heure. Une femme a même accouché dans sa voiture et a dû être reconduite en motoneige à l'hôpital.

Depuis, les tempêtes de neige à Sherbrooke sont souvent comparées à cette journée qui a certainement favorisé les rapprochements.

27 décembre 2012

Quelques jours après Noël, alors que plusieurs Québécois retournent au travail, surprise! 45 centimètres de neige s'abattent sur Montréal et plus de 50 centimètres par endroits sur le sud du Québec

En plus de tous les accidents et des vols annulés, même Loto-Québec avait pris les grands moyens et avait annulé toutes ses parties de bingo.

Une tempête aux précipitations record qui est effectivement restée à l'histoire.

14-15 mars 2017

Il y a un peu moins d'un an, on vivait l'une des pires tempêtes de neige alors que la Rive-Sud de Montréal a été ensevelie sous 75 cm de neige!

Presque tous les enfants de la province ont eu congé d'école!

À Québec, le fleuve St-Laurent a débordé sur les deux rives et a privé 50 000 habitants d'électricité.

Le fait qui reste sans aucun doute le plus marquant, c'est que des centaines de véhicules sont restés coincés sur l'autoroute 13. Certains automobilistes ont même dû passer la nuit dans leur véhicule...