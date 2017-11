Un homme de 51 ans porté disparu dans l'ouest de Montréal

Agence QMI 09-11-2017 | 16h53

MONTRÉAL - La police de Montréal demande l'aide du public pour retrouver un homme de 51 ans qui manque à l'appel depuis dimanche matin.

Georges Nassim El-Khoury a quitté sa résidence située dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro vers 8 h 30 et n'est pas revenu chez lui.

Ses proches s'inquiètent pour lui, car il aurait récemment tenu des propos suicidaires.

M. Nassim El-Khoury mesure 1,85 mètre (6 pi 1 po) et pèse 100 kg (220 lb). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il s'exprime en français et en anglais.

Le disparu pourrait être aperçu au volant d'une fourgonnette Dodge Caravan 2009 rouge, immatriculée FKE4618.

Au moment de sa disparition, l'homme portait un manteau gris, un chandail gris à manches longues et un jeans vert.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou joindre Info-Crime, au 514 393-1133.