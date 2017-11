Harcèlement sexuel : une seule politique s'appliquera à tous les milieux de travail fédéraux

Agence QMI 07-11-2017 | 11h48

OTTAWA | Ottawa compte traiter le harcèlement sexuel de la même manière que la violence dans tous les milieux de travail fédéraux.

Présenté mardi matin, le projet de loi C-65 vise à modifier le Code canadien du travail et la Loi sur les relations de travail au Parlement afin que tous les milieux de travail de compétence fédérale soient soumis aux mêmes règles.

La mesure législative prévoit une seule une même procédure de traitement des plaintes pour harcèlement autant dans les entreprises privées sous réglementation fédérale qu'au Parlement. Cela touche donc les employés des banques, du secteur des télécommunications et des sociétés d'État, en plus de s'étendre aux députés, leur personnel et les employés des Communes.

En vertu de C-65, plusieurs mesures devront être suivies dans tous ces milieux de travail pour répondre au harcèlement et à la violence. Les employeurs devront notamment mettre en place une politique de prévention et sensibiliser leurs travailleurs. Ils seront également tenus de rapporter et d'enquêter sur tous les cas de harcèlement portés à leur attention. Le projet de loi les obligera également d'offrir un soutien psychologique aux personnes touchées.

Selon les résultats d'un sondage publié par le gouvernement fédéral la semaine dernière, 60 % des employés d'entreprises sous compétence fédérale ont dit avoir vécu du harcèlement au travail et 30 % ont affirmé avoir souffert de harcèlement sexuel.

Environ la moitié de ceux qui ont rapporté le problème ont d'ailleurs signalé que rien n'avait été fait pour le régler.