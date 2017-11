Inconduites sexuelles: Le SPVM ferme sa ligne de dénonciation

Agence QMI 06-11-2017 | 14h42

La ligne spéciale de dénonciation mise en place par le SPVM dans la foulée des allégations sexuelles visant divers acteurs de la colonie artistique québécoise fermera à compter de lundi soir.

«Comme le nombre d'appels a connu une importante baisse depuis la dernière semaine, le SPVM mettra fin à la ligne téléphonique à compter d'aujourd'hui (lundi), 17 h», a fait savoir la police de Montréal dans un communiqué.

Entre le 19 octobre et le 6 novembre, la ligne de dénonciation a reçu 463 appels.

De ce nombre, 98 appels ont entraîné l'ouverture de dossiers d'agressions sexuelles, 10 appels étaient des informations en lien avec des agressions sexuelles sans être liées à des infractions criminelles, 295 étaient des informations non criminelles et 34 dénonciations ont été transmises à d'autres services policiers. De plus, dans les postes de quartier du SPVM, 26 rapports ont été remplis à la suite de dénonciations d'agressions sexuelles faites sur place.

Le SPVM a également indiqué que malgré la fermeture de la ligne de dénonciation, il encourage les victimes à continuer de dénoncer leur agresseur.

Les victimes peuvent communiquer avec le 911 ou se présenter au poste de police de son quartier.