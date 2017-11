Pluie, neige et vents pour les élections

Agence QMI 05-11-2017 | 08h50

De la pluie ou de la neige, mais aussi des vents, voilà le scénario à venir pour cette journée d'élections.

Le mauvais temps fera son retour dimanche un partout dans la province.

Un avertissement de pluie a été émis pour la région de Québec par Environnement Canada.

De la pluie parfois forte est prévue. Le sol, déjà près du niveau de saturation, a une faible capacité pour absorber d'autres quantités de pluie.

Une dépression en formation sur le centre des États-Unis affectera le Québec dimanche, mais aussi lundi.

La précipitation débutera sous forme de neige dimanche matin se changera en pluie vers la mi-journée puis s'intensifiera en soirée.

Sur le secteur nord de Québec, on attend près de 50 millimètres d'ici lundi matin. Des forts vents devraient accompagner les précipitations.

Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres.

Rivières sous surveillance

Les fortes pluies des derniers jours dans la région de Québec ont fait déborder des rivières et forcé des évacuations préventives. La situation pourrait s'empirer d'ici lundi puisque d'autres précipitations sont attendues et que les sols sont gorgés d'eau.

Les régions les plus touchées, en plus de celle de Québec, seront l'Outaouais, Lanaudière, la Haute-Mauricie, Charlevoix et la Beauce.