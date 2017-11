Plusieurs rivières sous surveillance

Agence QMI 04-11-2017 | 10h42

Les fortes pluies des derniers jours dans la région de Québec ont fait déborder des rivières et forcé des évacuations préventives, mais la situation pourrait s'empirer d'ici lundi puisque d'autres précipitations sont attendues et que les sols sont gorgés d'eau.

Environnement Canada a émis une alerte de pluie abondante pour les journées de dimanche et lundi. Les régions les plus touchées, en plus de celle de Québec, seront l'Outaouais, Lanaudière, la Haute-Mauricie, Charlevoix et la Beauce.

De forts vents devraient accompagner les précipitations.

Selon Pierre Corbin, chef des opérations d'Hydro Météo, il y aura deux étapes. «Plusieurs régions vont connaître un début de précipitation sous forme solide, sous forme de neige [dimanche]. Dépendamment du temps que ça va durer, il n'y aura pas vraiment de ruissellement pour les régions qui auront de la neige», a-t-il dit.

«Par la suite, on anticipe des températures à la hausse avec l'arrivée de la pluie un peu plus soutenue. À partir de la fin de journée, dimanche et lundi dans la journée, les niveaux d'eau vont se remettre à monter et plusieurs cours d'eau pourraient encore arriver à des valeurs où on est en veille ou dans les systèmes d'alerte», a-t-il ajouté.

À Québec, les rivières Montmorency, Jaune et Hibou ont débordé vendredi.