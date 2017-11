iPhone X: Ils créent un faux Apple Store et bernent des passants

TVA Nouvelles 03-11-2017 | 09h47

Partout dans le monde, vendredi, les inconditionnels d'Apple faisaient la file pour mettre la main sur le nouveau iPhone X.

L'occasion d'en berner quelques-uns était belle et à New York, un groupe de YouTubeurs n'ont pas raté leur chance.

La frénésie du iPhone X se répand partout dans le monde

Le groupe derrière la chaîne Improv Everywhere a frappé un grand coup en créant un faux Apple Store à la bouche de métro de la 23e rue, au centre-ville de New York. La station ressemble effectivement en tout point à l'architecture d'un magasin Apple, surtout celui de la 5e Avenue, avec sa devanture en verre : les auteurs du canular n'ont eu qu'à installer la pomme blanche de la compagnie pour finaliser le «déguisement».

Ajoutez de faux employés aux couleurs d'Apple et une cinquantaine de faux clients qui attendent en ligne et le tour est joué. Plusieurs passants ont été bernés et le résultat est drôlement efficace.