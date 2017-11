Le costume d'un directeur d'école fait réagir

Jean Balthazard 01-11-2017 | 14h08

Une publication Facebook fait réagir aujourd'hui. On y voit un homme blanc, le visage peint en noir, qui personnifie pour l'Halloween le chanteur Bob Marley. La situation apparaît d'autant plus problématique, puisque l'homme est directeur 4e et 5e secondaire du Collège de Montréal.

Jocelyn Roy n'était pas disponible aujourd'hui pour répondre aux questions du Journal. La responsable des communications de l'école secondaire, Valérie Molenaar, a pour sa part mentionné que ce n'était pas dans les intentions de M. Roy «d'offenser ou de blesser quiconque» et qu'il voulait simplement «personnifier un chanteur qu'il admire».

Le directeur adjoint a porté son costume en matinée, mais la situation s'est vite rendue aux oreilles de la directrice générale, Patricia Steben. Elle a discuté avec M. Roy et il a finalement retiré son costume après l'avoir porté durant 1h30.

L'homme a fait une tournée de classe ce mercredi avec la directrice générale pour «revenir sur les faits, clarifier les intentions et présenter ses excuses à toute personne qui pouvait se sentir blessé».