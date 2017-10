Des écologistes critiquent l'industrie pétrolière et gazière

Agence QMI 29-10-2017 | 18h17

Alors que se tient à Montréal, jusqu'à mardi, la conférence annuelle de l'Association pétrolière et gazière du Québec, des écologistes critiquent vertement le nouveau ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, qui ne cache pas sa position en faveur de l'exploitation des hydrocarbures au Québec.

Vendredi, devant des invités de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, M. Moreau a affirmé que le Québec ne devrait pas se priver d'exploiter ses ressources et de profiter des revenus qu'elles peuvent générer.

Déjà, une semaine après sa nomination, il avait rouvert la porte à l'exploitation du gaz naturel, en excluant toutefois celle du gaz de schiste dont la technique d'exploitation, la fracturation hydraulique, ne passe pas le test de l'acceptabilité sociale, selon lui.

Dimanche, dans un communiqué, le Regroupement vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ) a déploré que le ministre, lors de son passage devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ait voulu discréditer les écologistes en disant qu'il fallait arrêter de faire peur à la population.

«Ce ne sont pas les écologistes qui inventent des menaces, mais bien les projets de règlements de la Loi sur les hydrocarbures qui autorisent des forages à 150 mètres des maisons isolées, à 175 mètres des villages, à 275 mètres des garderies et directement dans les cours d'eau, a précisé Carole Dupuis, la coordonnatrice générale du Regroupement.

Lundi midi, le ministre Moreau doit prononcer une allocution devant les participants à la conférence de l'Association pétrolière et gazière. Le Regroupement dit constater «une étroite parenté» entre les récentes déclarations du ministre et «le triomphaliste» programme du congrès de l'APGQ, «qui tient pour un fait accompli la relance du développement du pétrole et du gaz québécois».

Le Regroupement qualifie les plans d'avenir de l'industrie d'«effort désespéré pour s'accrocher à une industrie sans avenir». «Les défis climatiques exigent le passage immédiat à l'économie d'énergie, à l'énergie passive et aux énergies renouvelables, qui créent de toute façon beaucoup plus d'emplois que le pétrole et le gaz, soutient le RVHQ. Le potentiel pétrolier du Québec étant extrêmement limité, ces approches propres seront aussi, de loin, les plus efficaces pour diminuer le déficit commercial énergétique du Québec.»

Alors que le ministre Moreau s'est attelé à revoir certaines réglementations dans le secteur des hydrocarbures, le Regroupement vigilance hydrocarbures Québec demande «le retrait pur et simple des projets de règlements de mise en oeuvre de la Loi sur les hydrocarbures, de même que l'abrogation de la Loi sur les hydrocarbures et son remplacement par une loi empêchant les forages au Québec».

«Les Québécois ne laisseront pas des compagnies pétrolières et gazières les déposséder de leur territoire privé ou public, a affirmé Carole Dupuis, du Regroupement. Le gouvernement Couillard aurait intérêt à reculer avant que les coûts sociaux et financiers ne deviennent trop élevés.»