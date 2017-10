Les parents se préparent en vue d'une journée de grève dans des CPE

Agence QMI 29-10-2017 | 10h11

Pendant que les travailleuses des centres de la petite enfance (CPE) affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) se préparent à débrayer lundi, des parents doivent trouver une alternative.

Cette journée de grève touchera 578 installations de la province. Selon Québec, 21 000 enfants seront touchés par ce moyen de pression. La CSN représente 11 000 travailleuses de quelque 400 CPE.

«Nous sommes bien désolés. Nous aussi, on aimerait mieux travailler. Une journée de grève, c'est une perte de salaire et ce n'est pas plaisant pour personne. Si des parents sont mécontents, je leur suggère d'appeler au ministère de la Famille pour lui dire de débloquer les mandats», a dit Louise Labrie, porte-parole du comité national de négociation des CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux, en entrevue au Québec Matin.

Les personnes rencontrées dimanche se sont montrées en faveur des mesures prises par les travailleuses en CPE.

«Ça devient un service essentiel, a dit l'une d'elles. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de ne pas travailler, mais en même temps, quel autre moyen de pression ont-ils ?»

Rappelons que les travailleuses dans les CPE sont sans contrat de travail depuis 31 mois. Conformément au mandat voté par les syndiquées, le comité national de négociation annoncera éventuellement cinq autres journées de grève.

«Nous sommes à la toute fin des négociations. Il reste une dizaine de sujets sur la table», a expliqué Louise Labrie.

Toutefois, Mme Labrie souligne que la partie patronale a des exigences du côté du régime de retraite. Les travailleuses refusent de passer l'âge de la retraite de 60 à 61 ans ou d'accepter le partage de déficits futurs.

«On nous dit que nous devons accepter l'un de ces deux points. Sinon, on ne parle plus d'aucun sujet et c'est une fin de non-recevoir», a affirmé Mme Labrie.