L'omerta est plus difficile à maintenir aujourd'hui, selon Jean-Pierre Charbonneau

Agence QMI 27-10-2017 | 13h09

MONTRÉAL - L'omerta dans la société qui avait cours dans le passé est plus difficile à maintenir de nos jours et c'est une bonne chose, estime Jean-Pierre Charbonneau, conseiller à l'Institut de la confiance dans les organisations.

«L'envers de la médaille, c'est que parfois on porte des jugements rapides et exagérés sur la nature des choses et le sens qu'on doit leur donner», a toutefois indiqué celui qui a été président de l'Assemblée nationale de 1996 à 2002, en entrevue à LCN vendredi.

Selon l'ex-élu, les manchettes récentes sont la preuve qu'il n'y a pas de «passe-droit» dans la société.

L'arrestation d'un député, la perquisition d'un corps de police chez un autre corps de police, les allégations d'agressions et d'inconduites sexuelles visant plusieurs personnalités ou encore les propos controversés d'un juge sont quelques-uns des exemples.

«Toute proportion gardée, quand on regarde la situation des dernières semaines au Québec et quand on la compare à ce qui se passe ailleurs dans le monde [...], moi je préfère une société qui est capable de faire le ménage», a confié Jean-Pierre Charbonneau.

«À d'autres époques, on se protégeait dans le même milieu», a-t-il souligné.

«Dans tous les milieux [...], il y avait des abus de pouvoir comme on en dénonce [maintenant]. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui les comportements, qui à une époque amenaient le silence complet, sont difficiles à cacher», a-t-il expliqué.

La confiance, selon M. Charbonneau, «c'est l'élément fondamental des rapports humains».

Jean-Pierre Charbonneau croit que les institutions sont capables de s'autoréguler. La corruption était beaucoup plus présente avant qu'aujourd'hui, a-t-il donné en exemple.

Dans le cas de l'arrestation du député libéral Guy Ouellette, l'ex-politicien déplore notamment un manque de transparence. «Quand on est dans le brouillard et qu'il n'y a pas de transparence, ça donne de l'insécurité. [...] On développe des méfiances, le sentiment de confiance est altéré parce que c'est insécurisant», a-t-il illustré.